DT de Wolves: ‘Raúl Jiménez no sólo anota goles, también tiene bunas actuaciones’

Tras su quinta anotación con el Wolverhampton en lo que va de la presente temporada, Raúl Jiménez se colocó como el máximo anotador del conjunto inglés, tras sumar su quinto gol y desde muy temprano poner adelante a su equipo en el marcador.

Respecto a la sequía goleadora que tuvo el mexicano, luego de su retorno a las canchas, tras su lesión de cráneo, los Wolves siempre estuvieron al pendiente de su jugador, quien después se casi un mes nuevamente se hizo presente en la pizarra.

“Hubo muchas preguntas sobre Raúl después del partido del Arsenal, (dijeron) 'debe marcar goles, debe marcar goles, debe marcar goles’”, declaró el entrenador al final del encuentro.

“La forma en que estamos entrenando ponemos mucha presión (sobre él). No le digo una palabra a Raúl sobre marcar goles. Mi presión siempre está en entrenar. Si entrenan como a mí me gusta, y juegan como a mí me gusta, lo bueno vendrá", agregó.

Finalmente, el timonel Bruno Nascimiento reconoció que es muy complicado para los delanteros atravesar por este tipo de situaciones; sin embargo, comentó que Jiménez siempre aporta al equipo dentro del terreno de juego.

“Esto es futbol, es muy duro. Sabe que como delantero necesita marcar goles, pero tiene muchas cosas que hacer. No se trataba solo del gol, también tuvo una buena actuación, y eso es lo más importante”, sostuvo.

