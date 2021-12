Edson Álvarez: Ajax se llevó el 'De Klassieker' al imponerse al Feyenoord

El Ajax se llevó el "De Klassieker" al derrotar a su similar Feyenoord con un autogol provocado por Dušan Tadić y un gol del mismo cerca del final del partido. El mexicano, Edson Álvarez, participó en los 90 minutos y logró acercarse a la portería del rival en el último minuto del encuentro.

Los equipos salieron con un planteamiento similar, en los primeros minutos, ambos tuvieron una oportunidad de adelantarse en el marcador; sin embargo, sus intentos no prosperaron.

Al minuto 12, se vio la primera amonestación del encuentro, Bryan Linssen fue el primero en recibir el cartón preventivo. Tres minutos más tarde, Ryan Gravenberch sería el primero del equipo de Ámsterdam con tarjeta amarilla.

Al minuto 17 hubo un cambio, Lisandro Martínez salía del terreno de juego por una lesión para darle lugar a Nicolás Tagliafico.

No fue hasta el minuto 43 que se movieron las redes, Marcos Senesi anotaba en propia puerta tras un pase con peligro de Dušan Tadić. A pesar de irse debajo del marcador en el medio tiempo, el Feyenoord siguió con el mismo planteamiento; no obstante, no encontraron la manera de anotar.

¡Quiso rechazar y terminó en autogol! Error grosero de Senesi que pone en ventaja al Ajax en el De Klassieker #EredivisiexESPN pic.twitter.com/3tgu4HPGWH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 19, 2021

En el lapso final del juego, Nelson cometió un penalti a Devyne Rensch, mismo que sería cobrado y anotado por Dušan Tadić. Con esto, el Ajax suma otros tres puntos y se mantiene en la cima de la Eredivisie a la espera de lo que haga el PSV.

