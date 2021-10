Edson Álvarez: Salma Hayek no convenció al Machín para jugar en el Rennes

Edson Álvarez se ha consolidado como uno de los referentes del Ajax en la actual temporada, siendo titular indiscutible del equipo que marcha como líder del Grupo C de la UEFA Champions League.

Sin embargo, el Machín estuvo tentado en dejar al conjunto neerlandés por una oferta del Rennes de Francia, propiedad de François Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma Hayek, quien llamó al mediocampista para convencerlo de fichar.

"Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", reveló Álvarez en entrevista con De Telegraaf.

"Sí (es difícil rechazar una llamada así), pero al final no tuve dudas. Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar", agregó.

Álvarez reconoció a Hayek por poner en alto el nombre de los mexicanos en Hollywood.

"Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas de Hollywood, una estrella. La tengo muy en alto. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy", dijo el Machín.

