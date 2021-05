Edson Álvarez: Su agente reveló que estuvo cerca del Valencia, pero Ajax no lo dejó ir

Hasta finales de 2020, la situación de Edson Álvarez en Ajax era complicada; el mexicano sufría al no tener a su familia cerca, había perdido minutos en el cuadro de Ten Hag y una salida parecía la mejor opción. Valencia levantó la mano por el defensor, pero la exigencia financiera en la transacción le obligó a quedarse en el equipo de Ámsterdam.

"Valencia realmente lo quería, pero no pudo hacer mucho", revelo su agente Fulco van Kooperen en entrevista con Ajax Showtime.

“Ajax preferiría no perder a Edson, y sí el acuerdo financiero no es el más favorable para Ajax, es difícil. Pero habría sido una buena solución si Edson no hubiera empezado a recuperar tiempo de juego", apuntó Van Kooperen.

Sin embargo, la decisión fue la mejor para Álvarez y el Ajax, pues con la solución de sus problemas personales la mejor versión del mexicano llegó, apoderándose de nuevo de la titularidad y siendo protagonista en el último semestre en el campeonato ajacieden.

