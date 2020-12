Erick Gutiérrez: Extécnico de Chicharito guía recuperación del mediocampista mexicano

Los últimos meses han sido difíciles para Erick Gutiérrez, quien tuvo que alejarse de las canchas al ser operado por una lesión en el tobillo.

Sin embargo, ahora que está por volver a la actividad futbolística, el mediocampista mexicano, valora el apoyo que ha recibido de su técnico Roger Schmidt, quien revaloró la carrera de Javier Hernández en el Bayer Leverkusen.

"Estoy a poco del 100%, tuve el miércoles mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí muy bien. Tuve una gran pretemporada, el entrenador habló muchas veces conmigo diciéndome que sería muy importante para el equipo", reveló Gutiérrez en el canal oficial del PSV.

"Normalmente los entrenadores no hablan contigo cuando estás lesionado, pero aquí ha sido todo lo contrario. Ha habido gran comunicación, me dice mucho qué me falta para estar en el once titular, lo que debo mejorar y eso es excelente", añadió.

El Guti, además aseguró que en las primeras semanas del año se podría dar su regreso a las canchas con el club Granjero, tras superar su lesión.

"Venía arrastrando una lesión desde hace casi dos años en la que siempre tuve dolor, pero llegó un momento en el que ya no soporté y me tuve que operar. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero hoy todo es diferente con mi tobillo y estoy listo para en enero comenzar al cien", sentenció Erick Gutiérrez.

