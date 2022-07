Erick Gutiérrez: PSV se enfrentará al Mónaco en la Champions League

El mexicano Erick Gutiérrez y el PSV Eindhoven se enfrentarán con el Mónaco en la Tercera Ronda de Clasificación de la UEFA Champions League 2022-2023, según el sorteo de este lunes.

Además, en dicho acomodo de los duelos deportivos de la Liga de Campeones que se llevó a cabo en Nyon, Suiza sede de la UEFA; arrojó otros partidos interesantes como el Union Saint-Gilloise de Bélgica versus el Rangers de Escocia y el Benfica en contra del victorioso del Midtjylland de Dinamarca ante el AEK Larnaca de Chipre.

Por su parte, la sorpresa de la edición pasada de la UEFA Champions League, el Sheriff Tiraspol, tendrá que derrotar al Maribor en la Segunda Ronda para poder enfrentarse en la Tercera al ganador del HJK Helsinki versus Viktoria Plzen.

Cabe destacar que después de la Tercera Ronda, misma que se juega los días 2/3 y 9 de agosto, la Clasificación a la siguiente edición de la Champions League, los Playoffs, serán los días 16/17 y 23/24 de agosto.

RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA TERCERA RONDA

Ruta de los Campeones:

Maccabi Haifa (ISR)/Olympicos (GRE) vs Apollon Limasson (CYP)

Qarabag (AZE)/Zúrich (SUI) vs Ferencvaros (HUN)/Slovan Bratislava (SVK)

Ludogorets (BUL)/Shamrock (IRL) vs Dinamo Zagreb (CRO)/Shkupi (MKID)

Maribor (SLO)/Sheriff vs HJK Helsinki (FIN)/Viktoria Plzen (CZE)

Linfield (NIR)/Bodo Glimt (NOR) vs Zalgiris (LTU)/Malmö (SWE)

Estrella Roja (SRB) vs Pyunik (ARM)/Diddeleng (LUX)

Ruta de la Liga:

Mónaco (FRA) vs PSV (NED)

Dinamo Kiev (UKR) vs Fernebahçe (TUR)/Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL) vs Rangers (SCO)

Benfica (POR) vs Midtjylland (DEN)/AEK Lanarca (CYP)

