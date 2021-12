Erick Gutiérrez sobre volver a ser titular con el PSV: 'Me devolvieron la vida'

Después de varias temporadas luchando contra lesiones y malos momentos, parece que Erick Gutiérrez está viviendo su mejor momentos en el PSV, donde llegó desde el 2018.

El 'Guti' ha retomado la titularidad en el equipo neerlandés, algo que sin duda le ha regresado la sonrisa al rostro.

"Muy contento de volver a disfrutar del futbol. Haz de cuenta que me devolvieron la vida. Me hacían mucha falta este tipo de partidos y de minutos. Yo siempre estuve trabajando al 100% para estar listo para cualquier partido", mencionó para Marca.

El mexicano también ha tenido que transformar su forma de juego, pues el entrenador le pide otras funciones que antes no hacía.

"Cuando llegué me costaba la parte defensiva, iba más al ataque, pero ahora son las funciones que me tocan y he mejorado mucho. Como ayudarle al central, al lateral, al otro medio. Poco a poco me voy a ir soltando para poder tirar más de larga distancia que disfruto haciendo goles", añadió.

