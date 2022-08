Erick Gutiérrez tras su renovación con el PSV: 'Me siento importante en el equipo'

Erick Gutiérrez está viviendo una semana de ensueño, y es que además de anotar el gol con el que el PSV pudo irse al alargue ante el Mónaco en la reclasificación de la Champions League, renovó su contrato con el conjunto de Eindhoven.

A través de sus redes sociales, los Granjeros dieron a conocer que el mediocampista mexicano se mantendrá en el equipo por tres años más. De esta manera, 'Guti' podrá sumar minutos y colarse en la lista final del Tata Martino para la Copa del Mundo de Qatar.

Erick Gutiérrez tuvo un proceso de adaptación complicado, sin embargo, en el anuncio de su renovación aseguró que ahora se siente parte importante del equipo, incluso recordó la anotación con la que el PSV le empató al Mónaco.

"Me siento importante. Un año, año y medio, dos, creo que ya es distinto todo, he tenido muchos minutos, he podido ayudar con goles importantes al equipo, me gusta eso. Ayer fue una noche especial para todos, de poder quedar fuera de una competencia muy importante para el club, para los fans, para nosotros y bueno, hice un gol, y como saben cuando anoto lo festejo al máximo, con mucha pasión.

"No hago muchos goles pero cuando lo hago, lo celebro al máximo y ayer el ambiente con los fans creo que era increíble, un gran momento", comentó el seleccionado nacional.

Erick Gutiérrez fue fichado por e PSV en el 2018, desde entonces ha disputado un total de 100 encuentros donde ha anotado ocho goles y ha dado nueve asistencias. Además, ha ganado la Copa y la Supercopa de los Países Bajos.

