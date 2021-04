Europa League: Ajax de Edson Álvarez buscará dar la campanada y derrotar a Roma en Cuartos

El Ajax y la Roma se verán las caras este jueves en el primer episodio de los Cuartos de Final de la Europa League. Esta es una de las series más atractivas de dicha fase.

El conjunto de Ámsterdam contará con la participación de Edson Álvarez, quien ha disputado todos los minutos posibles en este torneo, 360 en total. Además, es el único jugador mexicano que continúa con vida en la competencia, luego de que Hirving Lozano y Erick Gutiérrez quedarán eliminados con sus equipos, el Nápoles y el PSV Eindhoven, respectivamente en Dieciseisavos de Final.

Recordemos, que aunque, el Lille de Francia, formó parte de esta edición, Eugenio Pizzuto no fue registrado para la Europa League, ni para la fase de grupo, ni para las eliminatorias.

En lo que respecta al encuentro de este jueves, Nicolás Tagliafico, defensa del Ajax confesó su deseo por poder avanzar a Semifinales, aunque se sinceró y reconoció que no esperaba llegar hasta estas instancias.

"Seria algo increíble, seria como en ese momento cuando lo llegamos a lograr no me lo imaginaba , no estaba ni en mis sueños jugar en una Semifinal y haberlo logrado me dejo ese sabor de que uno puede”, declaró el argentino.

“Lo tengo como objetivo, antes era un poco lejano ahora me encantaría volver a jugar una semifinal, sería increíble. Siento que vamos a poder hace goles, mantener el arco en cero en el primer partido va a ser muy importante para definir la fase", agregó.

Por su parte, Gianluca Mancini, defensa de la Roma, se mostró insatisfecho por el desempeño de la zaga; sin embargo, advirtió que hoy ante los Hijos de los Dioses trabajarán para corregir sus errores.

“No tiene sentido esconderse de eso, claramente podemos hacerlo mucho mejor. En primer lugar, como jugadores, debemos mejorar y cometer menos errores a la defensiva. Trabajamos con el entrenador de Trigoria para mejorar las cosas a la defensiva. Tenemos la décima mejor defensa y eso nos molesta. Lo sabemos, sabemos que tenemos que mejorar y queremos que eso comience mañana, porque es un juego realmente importante”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA: PORTO CAYÓ ANTE CHELSEA EN LA IDA DE LOS CUARTOS DE LA CHAMPIONS