Gerardo Arteaga: Sueña con ir a un Mundial y jugar la Champions League

Gerardo Arteaga, jugador del Genk de Bélgica, señaló que tiene dos deseos muy claros como futbolista: jugar un Mundial y disputar la UEFA Champions League.

El defensa mexicano tiene muy claros estos objetivos, los cuales ha tenido desde adolescente y que ahora que milita en Europa ve cada vez más cerca.

En entrevista con TUDN, Arteaga afirmó que "Sí pensaba ir a la selección obviamente, son los sueños que uno tiene siempre, desde que llegué a Santos, estaba en la Sub-15 y decía ‘algún día voy a estar en la selección, algún día me voy a ir a un Mundial’ y mira, ahora con el favor de Dios, no estoy en el Mundial, pero esperemos estar dentro de la lista que para eso estoy trabajando, estar en la lista dentro de los jugadores que van".

Además, el futbolista mexicano tiene muy claro que quiere ser parte de una escuadra que le permita jugar una Champions League.

"“No solo el hecho de jugar en Europa, quisiera estar en un club importante en una liga de las mejores cinco del mundo, jugar Champions League que no he jugado, jugué una eliminatoria pero no es lo mismo que jugar una Fase de Grupos. Es mi sueño. No solamente jugar un Mundial, jugar varios Mundiales", sentenció Gerardo Arteaga.

