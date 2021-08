Gonzalo Pineda: DT mexicano recibido en grande por afición del Atlanta United

Tras ser anunciado como nuevo director técnico del Atlanta United, Gonzalo Pineda tuvo su estreno, presencial, como entrenador en el Mercedes-Benz Stadium enfrentando al Nashville.

Pero a pesar de que el resultado fue adverso para los Five Stripes, fue un duelo especial, pues previo al partido Gonzalo Pineda tuvo un recibimiento excepcional por parte de la afición del conjunto de Georgia.

A su llegada al estadio junto con el equipo, Pineda fue recibido con gritos cánticos y pancartas por los seguidores, uno de ellos le pidió un autógrafo en su playera de los Pumas.

Ya dentro del estadio la principal porra del Atlanta United exhibió una pancarta monumental con una frase de Gonzalo Pineda cuando aceptó ser DT del equipo. "When you're offered Atlanta United you go for it (Cuando te ofrecen al Atlanta United, tienes que hacerlo)", se leyó.

Además, en las redes sociales del Atlanta, familia, amigos y colegas desearon la mejor de las suertes a Gonzo en su debut como director técnico profesional. Personajes Miguel Herrera, Enrique Bermúdez, Diego Alonso, Enrique Meza, Ricardo La Volpe, DaMarcus Beasley, Juan Carlos Osorio, Félix Fernández y Hugo Sánchez, así como sus hijos, esposa y padres enviaron palabras de aliento al nuevo timonel.

Porque la familia, los amigos y todos aquellos que nos enseñaron SIEMPRE estarán ahí. ¡Este es TU momento, @GonzoPineda8! #SomosAtlanta pic.twitter.com/1K7AmeEZ7r — Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) August 28, 2021

