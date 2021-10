Gonzalo Pineda: 'La Liga MX ha estado por delante de la MLS por un largo tiempo'

Para Gonzalo Pineda, actual director técnico del Atlanta United, la Liga MX ha estado por encima de la MLS por mucho tiempo, pero cree que pronto comenzarán a ganar las Finales.

"La Liga MX ha estado por delante de MLS durante un largo tiempo, y en las finales la MLS la mayoría del tiempo no gana. Diría que el nivel de los equipos se está volviendo bastante igualado, pese a que los equipos mexicanos están ganando cada final. No me sorprendería si en algún momento los equipos de la MLS comienzan a ganar, porque las Finales son tan equilibradas", mencionó para el podcast 'The Call Up', de la Liga estadounidense.

Sobre el cambio que tendrá la Leagues Cup a partir del 2023, el 'Gonzo' cree que será interesante, aunque le preocupa la carga de trabajo de sus jugadores.

"Creo que será un torneo muy interesante. Desde la perspectiva del aficionado, reunir a ambas ligas, compitiendo entre ellas, probablemente en un formato diferente en comparación con el que tenemos ahora en la Liga de Campeones de Concacaf o en la Leagues Cup probablemente será algo que entusiasme más a los aficionados.

"Quizás mi única preocupación está relacionada con la carga de trabajo que tendrán los jugadores, la cantidad de partidos que se jugarán en un período breve de tiempo, pero si todo está organizado y el calendario es flexible diría que será un torneo súper interesante que expondrá a ambas ligas a lo mejor de sus habilidades", explicó.

