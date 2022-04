Guardado sobre la Final de Copa: ‘Estoy viviendo algo que no me imaginé a mi edad’

Con 35 años, Andrés Guardado está en busca de su primer título como profesional en el futbol español, y este sábado jugará la Gran Final de la Copa del Rey cuando el Real Betis se enfrente al Valencia.

Ante esto, el capitán de la Selección Mexicana comentó que es algo increíble, que no se imaginó vivir a estas alturas de su carrera, pero es un esfuerzo con el que siempre ha soñado.

“Personalmente, estoy viviendo algo que no me esperaba vivir a estas alturas de mi carrera, pero es algo que he buscado durante toda mi carrera, que he luchado, que creo que me he ganado”, dijo Guardado para ESPN.

¿Quién iba a pensar que después de 15 años (y a sus 35), @AGuardado18 estaría todavía luchando por su primer trofeo mayor en España? Mañana tendrá la mejor (y quizá última) oportunidad en la final de Copa v. @valenciacf. #vamoahí #FutbolAmericas @RealBetis (: @martinainstein) pic.twitter.com/18nhiP9X8H — Beto Peralta (@elbetOe) April 23, 2022

Además, mencionó que esta Final es una recompensa a su sacrificio, pues nunca se ha bajado del barco y se ha mantenido en Europa, a la máxima competición del futbol.

“He apostado a estar siempre en la máxima competición, siempre buscando los mayores retos de mi carrera, el tratar de mantenerme en Europa, de mantenerme a buen nivel. Siempre ha sido mi lucha y esto para mí (la final) es un regalo”, agregó el mexicano.

El no haber ganado aún un trofeo dentro del futbol de España para Guardado esta Final es la oportunidad perfecta para hacerlo, pues un título verificará el buen jugador que es, cosa que a veces no se aprecia por tener una vitrina llena de trofeos.

“A veces no se valora si no ganas nada, esto me da la oportunidad de ganar algo muy bonito, algo muy importante y que a lo mejor si somos capaces como equipo ganar una Copa del Rey, a lo mejor individualmente se valora un poco lo que uno hace en su carrera”, expresó el canterano del Atlas.

Por último, Andrés Guardado aseguró que “el poder terminar” estos últimos años de su carrera con un título tan importante le da “energía para seguir hasta donde me de. Y ojalá que pueda cerrar con broche de oro una carrera estable”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO Y DIEGO LAINEZ: BUSCAN LA HISTORIA DE UN CAMPEONATO EN ESPAÑA