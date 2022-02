Guardado sobre retirarse en el Atlas: 'No voy a estar en un lugar donde no te quieran'

Andrés Guardado ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de retirarse en el Atlas, el equipo de sus amores y donde debutó en la Primera División.

El jugador del Betis tiene claro que si no hay interés de parte de los Zorros, será complicado regresar al conjunto rojinegro.

"El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedas ayudar en nada.

"NO ES NINGUNA MENTIRA QUE ME GUSTARÍA RETIRARME CON ATLAS"

"Me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí", mencionó para Fox Sports.

Además, el Principito habló sobre su última Copa del Mundo, donde desea por fin superar la barrera del cuarto partido junto a la Selección Mexicana.

"Me veo consiguiendo algo muy importante en el Mundial para mi Selección. Yo no quiero ir al Mundial para decir 'ay, voy a cinco Mundiales', no, yo veo mi última oportunidad de conseguir algo realmente importante para mi Selección y a nivel individual para sacarme esa espina de haberme quedado siempre donde mismo. Es mi última gran oportunidad de conseguirlo y así lo veo yo", agregó.

