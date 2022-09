Guardado temió quedarse fuera de las canchas a tres meses de Qatar 2022

El mediocampísta mexicano Andrés Guardado, confesó a 'TUDN' haber pasado por bastante estrés luego de no ser registrado por el Real Betis durante las dos primeras fechas de la temporada 2022-23 de LaLiga.

El futbolista junto a Joaquín y Luiz Henrique fue dado de alta minutos antes del partido ante Osasuna perteneciente a la Jornada 3 y pudo entrar como cambio en la victoria de los béticos 1-0.

"Exacto, el año del mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el mundial creo que lo mejor lo hubiera llevado de otra manera, pero teniendo el mundial ahí estaba realmente preocupado, porque en el peor de los casos era quedarme sin inscribirme y no tener equipo, a lo mejor económicamente no me repercutía mucho, porque al final el equipo hubiera tenido un castigo administrativo y me hubiera tenido que pagar igualmente mi contrato, pero el no tener lugar donde jugar estos seis meses, a tres meses que quedan para el mundial, creo que no hay dinero que me pague eso, entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que me más preocupado me tenía".

El capitán de la Selección Mexicana reveló que su incertidumbre creció al no recibir alguna garantía por parte del club.

"Muy difícil, fue un mes muy intenso porque obviamente por la situación que me tocó vivir, una situación de mucho estrés, porque te decía que a mí lo que más se complica o lo peor llevo es la incertidumbre, entonces el no saber qué iba a pasar realmente, que no te den una garantía de algo, ni de aquí, ni de allá, si al final si se iba a registrar o no, estar buscando opciones para salir en caso de que no, todo eso fue un poco estresante la verdad".

Guardado comentó que ha notado lo complicado que es mantenerse vigente como mediocampista, por lo que ha sabido moverse para volverse pieza fundamental de la escuadra en momentos cruciales.

"Creo yo, mi gran secreto es que me he sabido mover y darme cuenta de que esta posición a lo mejor ya no me da para esto, ahora esta posición no y ahora se me exige esto, porque hasta la misma posición de pivote, tú ves partidos de hace tres años míos, y rompí espalda y tal y tal, y ahora ya me ves más como el equilibro del equipo.

"Entonces cuando me mete Pellegrini a mí, sé, sin decirme nada que Pellegrini me mete este partido porque quiere más rigidez defensiva y más equilibro y no va a ser un partido tan loco, entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho para poderme mantener tantos años por acá, ¿no?".

