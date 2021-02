Gullit Peña: El mexicano negó haber dado su palabra para llegar al Santa Tecla

Carlos 'Gullit' Peña recientemente fichó con el Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) de El Salvador e incluso ya marcó su primer gol con su nueva escuadra en la goleada 4-1 del equipo santaneco al Sonsonate.

Sin embargo, previo a fichar con el FAS, la directiva del Santa Tecla, encabezada por su presidente, José Eduardo Amaya, aseguró que Peña estuvo en pláticas con el club Periquito, al que incluso le dio su palabra de fichar con ellos, algo que desmintió el propio futbolista.

"No fue verdad. Yo en ningún momento tuve comunicación con el presidente, todo lo que salió fue mentira", reveló Peña en entrevista con el programa de radio de El Banquillo en El Salvador.

"Disculpas a la afición tecleña, al presidente y toda la institución, pero yo en ningún momento hablé con ellos. Si yo hubiera dado mi palabra les aseguro que estuviera en Santa Tecla pero como no fue así, no hubo nada concreto. Quiero que quede claro ya", añadió.

La verdad es que no estoy decepcionado porque aún no había nada firmado, pero sí es una falta de seriedad de parte del jugador. Carlos estaba viendo otro tema en simultáneo con nosotros y optó por tomar la otra opción; me imagino que es mejor para él y su futuro. Así que cerramos el capítulo con su representante", señaló en su momento Anaya para ESPN.

