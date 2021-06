Gullit Peña: 'Tengo mucha espalda para aguantar todo y solo disfruto el momento'

El mexicano Gullit Peña probará un nuevo camino en Guatemala en el Antigua GFC, tras consagrarse campeón con el CD FAS, en El Salvador.

En ese sentido, Peña aseguró que está muy contento por la oportunidad y continuar con su carrera futbolística en centroamérica.

“Estoy muy contento con la oportunidad que me da este equipo. Contentísimo de ir a jugar allá y de experimentar el futbol de Guatemala, que yo sé que es muy competitivo”, dijo el mexicano en una entrevista para el programa deportivo Área Grande.

Asimismo, el jugador aseguró que no le afectan las críticas por su pasado, pues nunca han mostrado pruebas contundentes de su mal comportamiento.

"Estoy feliz, hablan mal de mí, pero nunca me han visto con una cerveza o una bebida alcohólica en las manos. Hablan mucho, pero nunca me han visto. No hay fotos, no hay videos. Cada quien apunta y señala a su parecer, pero como digo siempre, tengo mucha espalda para aguantar todo y solo disfruto el momento".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA B: GARCÍA PIMIENTA FUE CESADO CÓMO TÉCNICO; RAFA MÁRQUEZ NO TOMARÁ AL CARGO