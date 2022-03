Héctor Herrera: El mexicano se lesionó con el Atlético de Madrid

Ya con todos los internacionales de regreso a la dinámica del equipo, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, continuó con la preparación del partido del sábado contra el Alavés sin Héctor Herrera, con unas molestias musculares cuyo alcance será determinado por las pruebas médicas, y pendiente de Mario Hermoso, que tampoco se entrenó, y Joao Félix, visiblemente dolorido en su hombro izquierdo.

A falta del resultado de los exámenes (el Atlético de Madrid aún no ha emitido un parte médico al respecto), el centrocampista mexicano previsiblemente se perderá, al menos, el partido del sábado.

Si su baja va más allá, al duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League con el Manchester City o a la eliminatoria entera, lo determinarán las pruebas, aunque la más mínima lesión muscular exige, como poco, unos diez días de recuperación. Si no existiera rotura, el futbolista sería duda para el choque contra el equipo inglés del próximo martes.

Héctor Herrera ya no participó en el entrenamiento de este jueves, por la dolencia sufrida en la sesión del miércoles, en la que también terminó con molestias Mario Hermoso, aunque en el caso del central madrileño no se ha informado de ningún tipo de lesión y en el club no lo descartan para el encuentro de este sábado contra el Alavés en el Metropolitano. Este jueves no se entrenó con el grupo.

En cambio, además de la más que probable baja de Herrera ante el Alavés, que supondría el trigésimo segundo partido seguido del Atlético con alguna ausencia por lesión, Simeone tampoco dispondrá para ese encuentro de Koke Resurrección, por ciclo de cinco tarjetas amarillas, y Ángel Correa, que cumplirá el primero de los dos choques de suspensión con los que ha sido sancionado por su expulsión en el duelo de la última jornada ante el Rayo Vallecano.

