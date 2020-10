Héctor Herrera: 'Estoy en donde quiero estar y busco ser protagonista'

Héctor Herrera aclaró su situación con el Atlético de Madrid y aseguró que está enfoncado al cien por ciento para ser protagonista y ser tomado en cuenta por Diego Simeone.

“Personalmente está claro que quiero ser más protagonista y poder participar más. Tampoco es algo que me quite el sueño. Sé que tengo que tener paciencia, estar tranquilo y trabajar al 100 por ciento para darlo todo siempre. Quiero ayudar al equipo a conseguir cosas importantes como una Liga, un trofeo importante que deje huella. Es lo que uno sueña como jugador”, aseguró HH en conferencia de prensa.

El mexicano se sinceró y aseguró que se pone triste por la falta de minutos con los colchoneros, sin embargo sigue trabajando para dar lo mejor de sí mismo.

“Cuando ves que no estás en el once es difícil. Uno siempre tiene la ilusión de jugar, de participar. Es como un niño cuando le dicen que no puedes jugar. Yo lo veo así porque para mí el futbol lo es todo. Lo sigo viviendo como una pasión, como algo que me divierte", detalló.

“Es verdad que me pongo un poco triste, pero también sé que es parte de mi trabajo y soy rápido para asimilar las cosas. Intento ser positivo y estar tranquilo porque es bueno para el equipo. Y luego estoy preparado para poder entrar si llega el caso”,finalizó.

