Héctor Herrera: ‘Siempre busco jugar, quiero ser parte del equipo’

El mexicano Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, ha dejado en claro que es un jugador importante en la media cancha de los dirigidos por Diego ‘Cholo’ Simeone y lleva dos partidos consecutivos como titular en LaLiga y en Champions League.

Tras el partido ante Manchester United en el Wanda Metropolitano, HH señaló que siempre trabaja para poder jugar y estar listo para cuando lo necesiten dentro del campo y poder ayudar a su equipo.

“Cuando tienes mucha participación es difícil, pero yo siempre trabajo para cuando tenga las oportunidades poderlas aprovechar y estos dos partidos creo que he mostrado que trabajo bien, que estoy preparado y pueden contar conmigo”, expresó el mexicano.

“Cuando las cosas salen bien es más fácil decirlo, pero las pocas oportunidades que he tenido lo he hecho bien y quiero participar, ser parte del equipo, ayudarlo y esperamos que me pueda seguir contando conmigo y que pueda seguir haciendo las cosas bien para el bien del equipo y obviamente en lo personal también”, añadió.

También, Herrera señaló que aún no sabe que pasará en un futuro, pues está abierto por renovar o si las cosas se dan, podría cambiar de equipo, pero que eso lo decidirá con su representante.

“Es difícil, al no tener participación, obviamente uno quiere jugar siempre, quiere siempre buscar la forma de jugar. La verdad es que nunca pensé en salir, siempre dije que quería terminar mi contrato aquí y si se hablaba de renovación estaba abierto a cualquier cosa.

“Es verdad que a la altura no hay nada concreto, si me voy o me quedo, no sé. Hablaré con mi empresario a qué es lo que está pasando y qué opciones buenas tengo. Estoy abierto a todo tipo de cosas, incluso aquí mismo”, señaló.

Por último, Héctor habló sobre el partido ante los Reds Devils donde perdieron la ventaja en los últimos minutos y empataron a un gol.

"Nosotros nos quedamos un poco con esa sensación un poco amarga del resultado. Creemos que hemos hecho un muy buen partido y merecíamos un poco más, pero hay que seguir con esa ilusión, con el trabajo que hicimos el día de hoy e ir a la vuelta con la misma ilusión y las mismas ganas de seguir adelante en esta competición que al final es muy linda", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERICK GUTIÉRREZ: CONVOCADO POR EL PSV, AUNQUE EN DUDA PARA LA CONFERENCE LEAGUE