Héctor Herrera sobre las críticas: "En México no te reconocen como en el extranjero"

Héctor Herrera, jugador del Houston Dynamo, coincidió con Andrés Guardado en que en nuestro país no se reconoce la carrera de los futbolistas mexicanos en el extranjero, donde incluso se les valora más que aquí; sin embargo, aseguró que no le duele.

"Vienes a México a pasear y no te dicen esas cosas, en Porto la gente me decía que me extrañan, igual del Atlético, y en México no tienes esos halagos, tienes menos que en el extranjero, por eso Andrés dice que no ha sido tan valorado. No me duele, la gente puede criticar a quien quiera.

"Estoy de acuerdo con Andrés tomando el tema de él porque es el jugador con más partidos en la Selección, tiene cinco Mundiales y yo lo vi, la manera en que los jugadores le hablan, la manera en que la gente del Atlético de Madrid se expresa de él, es un referente del futbol mexicano y no se le da el valor a Andrés o a la gente más veterana, en los últimos años Héctor (Moreno), Memo, Andrés y yo somos los más criticados porque somos los más veteranos", dijo.

Respecto a que él ha sido criticado por decisiones que ha tomado en su carrera, como salir de Europa para jugar en Estados Unidos, dijo que:

"Hay críticas que sé que son verdad. Son cosas que uno tiene que aprender a vivir con ellas y con la crítica, si te critican es porque esperan más de ti, y siempre he dicho que si hablan bien o mal no importa.

"Yo soy muy consciente de lo que he hecho en mi carrera, de lo que soy como jugador, como persona. He oído muchas críticas y trato de tomar lo bueno y lo que no lo dejo pasar. Tuve la oportunidad de elegir donde jugar, hice una gran carrera en Europa y no me cierro en volver sin que se enojen los de Houston, ahora vengo a Houston, he decidido lo mejor para mí y para mi familia", expresó.

