Héctor Herrera sobre su regreso a la titularidad con el Atlético: 'Me sentí bastante bien'

El mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, reapareció como titular contra el Valladolid en la séptima victoria seguida de su equipo, del que señaló que está "consciente" de lo que está "viviendo" y "hacia donde" quiere "ir", al tiempo que enfocó ya al duelo "súper importante" contra el Salzburgo en la Champions League del próximo miércoles.

"Contento de poder estar recuperado al cien por cien. El partido pasado (frente al Bayern Munich en la Champions League) tuve la oportunidad de entrar poquito para ir agarrando ritmo. Este sábado he completado todo el partido y me he sentido bastante bien. Súper contento con el resultado, que es súper importante", valoró en declaraciones facilitadas este domingo por el club rojiblanco.

"El equipo está consciente de lo que estamos viviendo y hacia donde queremos ir. Por eso que trabajamos siempre fuerte, día a día y partido a partido, como siempre lo hemos dicho", prosiguió el centrocampista, que se perdió tres encuentros por una lesión muscular: frente al Barcelona, el Lokomotiv Moscú y el Valencia.

El miércoles, el Atlético se juega el pase a los Octavos de Final de la Champions League contra el Salzburgo. "Es un partido súper importante para la clasificación. Hay que descansar bien y prepararnos bien que va a ser un partido muy importante y muy difícil. Hay que estar fuertes para ganar", expuso.

