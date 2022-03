Héctor Herrera sobre sus recientes minutos con el Atlético: 'Estoy a la altura del equipo'

El 2022 inició de buena manera para Héctor Herrera, que se ha ido afianzando y siendo pieza clave en el once titular de Diego Pablo Simeone.

Ha visto acción en 11 partidos oficiales del Atlético de Madrid entre Liga, Copa, Supercopa y Champions seis de ellos como titular, algo que destacó el propio mediocampista.

"He tenido mucha participación, me siento importante en el equipo y tranquilo. Dije que iba a dar todo por esta camiseta y siempre ha sido así. Cuando no me toque jugar o me toque jugar, intento ser lo más profesional posible y aprovechar las oportunidades", dijo Héctor Herrera al diario AS.

"Estoy contento con lo que estoy haciendo, siempre trabajo al 100 por cierto para cuando el míster lo decida, estar preparado. Siempre he estado a la altura del equipo, si no me dio más oportunidad que merecía son decisiones de él y las respeto", agregó.

Además, el seleccionado mexicano destacó la sufrida reciente victoria conseguida ante el Cádiz que mantiene a los colchoneros en la parte de arriba de la tabla.

"Ha sido un partido muy complicado. Pero lo importante era sacar el resultado, seguir arriba en las cuatro posiciones. Hay que saber sufrir, hoy nos tocó. El equipo supo aguantar, hay que mejorar muchas cosas, pero seguimos en la misma línea", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: HH JUGÓ 90 MINUTOS EN EL PARTIDO DE ATLÉTICO DE MADRID VS CÁDIZ