Hirving Lozano sobre afición del Napoli: 'Siempre me han respetado y me animan'

Hirving Lozano inició lo que será su cuarta temporada con el Napoli de la Serie A en busca de su primer Scudetto.

Y es el mismo mexicano el que aseguró que se siente junto con su familia, cada vez más adaptado al entorno italiano y cobijado por los aficionados.

"La gente siempre me ha tratado muy bien fuera de la cancha, siempre me han respetado, siempre me anima y eso se lo agradezco mucho a los fans de Napoli, a toda la gente del Napoli. Mis hijos se han adaptado bien al idioma, a la ciudad, vamos paso a paso y creo que vamos por buen camino", dijo el Chucky en entrevista con TUDN.

"Con hijos y familia es complicado (adaptarse al extranjero) porque cambias de escuela, casa, cambias de todo, país, cultura, de climas, y la verdad que es complicado. Estar fuera de tu país cuando en tu país te tratan de la mejor manera, está tu familia, tus amigos, todo, y venirte solo a otro país, al otro lado del mundo, creo que es complicado", agregó.

