Julián Araujo, por fin debutó con el primer equipo Barcelona, en el juego amistoso entre los culés y el Vissel Kobe en lo que fue el juego de despedida de Andrés Iniesta. Ahora el defensor mexicano estará buscando ganarse un puesto para la siguiente temporada.

El ex del Galaxy llegó al Barcelona en el mercado de verano, sin embargo, el equipo no lo pudo registrar para segunda parte de la temporada por lo que no pudo debutar el LaLiga. Ahora de cara a la temporada 23-24, el mexicano quiere ser el lateral derecho titular.

Ante la posibilidad de ganarse el puesto en uno de los equipos más importantes del mundo, Hugo Sánchez decidió aconsejar a su compatriota para que pueda ‘llenarle el ojo’ a Xavi Hernández quien ha dejado en claro que quiere un lateral derecho en el mercado de fichajes.

“Le recomendaría que haga lo que yo hice: quedarme una hora extra después de los entrenamientos para demostrar al entrenador que deseaba triunfar en el fútbol europeo. Y no solo por él, sino por todos los futbolistas latinos”, comentó el pentapichichi en conferencia de prensa del Summer Tour de LaLiga.

‘Hugol’ terminó deseándole suerte al lateral y espera verlo brillar con el conjunto culé en las siguientes temporadas.

“Esperemos que tenga fortuna, por así decirlo. Ahora, dependerá de él tener perseverancia y paciencia para mostrar su talento y ser considerado”, finalizó el exdelantero mexicano.

