Hugo Sánchez: 'Podemos ser tan buenos, yo me lo proponía y paraba hasta conseguirlo'

Durante su etapa como futbolista, Hugo Sánchez se aferró a emigrar al viejo continente para jugar con los grandes equipos de Europa, quien llegó al Atlético de Madrid y fue abucheado por los aficionados e incluso se tenían pocas expectativas; sin embargo, nunca imaginaron todo lo que conseguiría el mexicano.

"Son los sueños de niño, entonces uno va preparándose y capacitando. Yo cuando se me metía una idea en la cabeza no paraba hasta conseguirla, entonces esas metas y objetivos desde niño las traía y fue como una costumbre, un hábito determinar lo que yo me proponía en mi cabezota no paraba hasta conseguirlo", dijo Sánchez Márquez.

Tras conseguir dos campeonatos de Liga con Pumas, su idea por salir del futbol mexicano comenzó cuando fue convocado por la Selección Mexicana y emprendió varios viajes. En 1981 se unió a la plantilla de los Colchoneros, donde justamente fue duramente criticado por la afición, acciones que no intimidaron al exdelantero y comenzó a escribir su historia.

"Ya viajando con la Selección Preolímpica, primero fue Pumas y luego la Selección Olímpica y conocí el exterior no nada más México, si no fuera. Entonces me gustó la experiencia de conocer y mi expectativa se abrió", señaló.

El goleador y figura del Real Madrid dedicó mucho esfuerzo para consagrarse como uno de los máximos anotadores, por lo que Hugol, con base en su larga y reconocida trayectoria aseguró que los mexicanos están para dar su máximo esfuerzo en todo lo que se propongan.

"Y luego también ser uno de los mejores delanteros del mundo y para ellos tenía que capacitarme y prepararme y fue lo que hice. Quise estar en unos Juegos Olímpicos en el 76, mi hermano lo hizo, entonces quería hacerlo yo también. Eso me sirvió para darme cuenta que no es solamente triunfar en México, si no triunfar en el mundo. De esa manera quiero mandar el mensaje de que los mexicanos podemos jugar y ser tan buenos como lo mejor que hay en el mundo y hasta mejores también", concluyó.

