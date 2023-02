Javier Aguirre confirma que existen negociaciones para renovar con Mallorca

Javier Aguirre dio a conocer en una conferencia de prensa previa al duelo ante Sevilla que su representante y la directiva de Mallorca comenzaron a negociar para renovar su contrato con el equipo español.

"Le dije a mi representante 'no me digas nada", argumentó ‘El Vasco’, quien piensa que es anticipado hablar de su futuro, pues su contrato finaliza el 30 de junio.

Ademá del tema de su renovación, el técnico mexicano habló de cómo se encuentra su equipo después de vencer a los dirigidos por Carlo Ancelotti, "no quiero que el equipo se conforme por ganar a un grande como el Madrid. Solo fueron tres puntos y aunque entiendo la repercusión mediática, hay que pasar página y pensar en el Sevilla", confesó Javier ante los medios de comunicación.

Enfatizó sobre lo ocurrido con Vinucius Jr. con Pablo Maffeo, "lo que puedo controlar en el vestuario lo hago. Lo demás no. No sé si alguno se ha salido de tono y solo les he dicho que tengan cuidado con las redes sociales, que son peligrosas para lo bueno y lo malo. Ellos tienen sus vidas y son libres de opinar", finalizó Aguirre.

