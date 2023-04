Javier Aguirre da 'clase' de finanzas a jugadores con altos salarios

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, señaló que los futbolistas deben tener mucho cuidado con lo que gastan porque la ganancia puede ser sólo una cosa pasajera.

Durante una conferencia de prensa previa al juego contra Atlético, Aguirre destacó que muchas veces los jugadores no se ponen a pensar en su futuro y sólo gastan en cosas costosas de manera pronta.

El 'Vasco' señaló que no se puede gastar en cosas tan lujosas y dejar de lado cosas tan importantes como la familia o el lugar dónde viviste y que seguro podrás mejorar.

"La realidad no es esta, esta es una burbuja, una burbuja y no puedes traer un reloj de 8 mil euros o 18 mil euros, que los hay en mi equipo, como en todos los equipos, y en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, vives de alquiler, tu madre vive de alquiler, o se transporta en taxi, en Uber o en lo que sea. Eso no está bien", argumentó Aguirre.

Incluso, el técnico del Mallorca declaró que a sus hijos les ha tratado de enseñar esta filosofía y más que ninguno de ellos fue futbolista.

"Tengo tres hijos varones, los tres intentaron jugar futbol y no pudieron. Fueron a la universidad y sé lo que les cuesta ganarse mil pesos. Aquí de repente un jugador gana por un partido o por unas botas Adidas 2 mil euros al mes y les parece poco"

