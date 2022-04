Javier Aguirre: "El Getafe-Mallorca será un juego muy bravo"

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha pronosticado, antes de debutar en el banquillo balear tras sustituir a su colega Luis García Plaza la semana pasada, que el partido de la jornada 30º Laliga que este sábado disputarán el Mallorca y el Getafe "será bravo, nadie regalará nada".

"Quique (Sánchez Flores) ha levantado al equipo. Creo que como nosotros lleva seis fechas sin ganar pero con cuatro empates. El Getafe es un rival rocoso, sólido, juega muy junto y tiene calidad. Creo que va a ser un buen partido, por lo menos muy disputado por ambas partes en un campo aguerrido (el Coliseum Alfonso Pérez)", valoró Aguirre en rueda de prensa.

El Mallorca, en zona de descenso y a un punto de la salvación, ha confiado en el "Vasco" para afrontar las nueve finales que restan en el objetivo de la permanencia.

Preguntado por sus primeras impresiones de lo que se ha encontrado y si ya tiene claro el once que alineará en Getafe, respondió: "La primera impresión es buena, evidentemente, porque tenemos muchas ganas, todos los que están y los que llegamos, pero no nos ha dado tregua el clima. No hay manera".

Aguirre se refería a la lluvia de los últimos días y al temporal de viento de este viernes en la isla.

"Los jugadores le pegaban al balón y salían para atrás, algo verdaderamente sorprendente. No me lo esperaba, pero bueno. (En lo deportivo) tenemos el contratiempo de la lesión de Alexander (Sedlar), y las bajas de los sancionados (Antonio Raillo y Jaume Costa). Y parece que los internacionales llegaron bien, algo fatigados, pero esperamos recuperarlos a todos (Valjent, Baba, Muriqi, Leo Román y Kubo)", señaló.

El técnico insistió, asimismo, en que el principal y único objetivo es la permanencia.

"En los nueve partidos que quedan tenemos que conseguir los puntos suficientes para seguir en Primera. Eso es lo que yo pretendo, y con mis jugadores soy muy claro y transparente. Ojalá lo consigamos jugando buen futbol y superando al rival. Iremos a competir, traer los puntos y pensar en un partido cada semana".

Además, insistió en la necesidad de recuperar a una plantilla que encontró "lastimada anímicamente".

"He intentado que el equipo se sienta vivo, que sepa que podemos competir y que estamos a 1 punto de la salvación a falta de 27 en disputa. Es un tiempo relativo, pero tiempo al final de cuentas, para conseguir el objetivo", destacó.

Aguirre recordó al fallecido entrenador madrileño Luis Aragonés al responder a una pregunta de si su tarea al frente del Mallorca también le exigía desempeñar las funciones de psicólogo para alcanzar las metas previstas.

"Aquí han pasado grandísimos entrenadores", respondió, y añadió: "Siento un enorme respeto por Luis Aragonés, campeón de Europa y de todos los lados, de quién decían que era buen psicólogo. Hoy en la escuela de entrenadores te enseñan a llevar dinámicas para tratar de fortalecer anímicamente al jugador".

También avanzó que convocará a 24 futbolistas para el partido ante el Getafe y dijo que en los primeros entrenamientos con el equipo le habían "sorprendido gratamente dos o tres jugadores del filial".

"Marcos Fernández es un (lateral) joven zurdo que comparan con Ximo Navarro y me ha encantado; a (Javi) Llabrés ya lo conocía, y también Leo (Román) el portero. Tiene mucha calidad, muy buen aspecto, buena planta, buen chaval, no lo conocía y me llamó la atención", explicó.

También remarcó que en sus primeros días en Mallorca se ha sentido "arropado y querido" junto a su mujer.

"Aquí la gente es muy solidaria, es gente buena, que transmite calor humano. Todos me han dado la bienvenida, se han desbordado para ayudarme para que no nos falte nada. Hasta he encontrado piso", bromeó.

