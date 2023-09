Javier Aguirre elogió los fichajes del Barcelona: 'Han hecho un equipo terrible'

Dos semanas complicadas. Mallorca tendrá que dejar atrás la goleada sufrida ante uno de los mejores equipos de LaLiga en el Girona y ahora se tendrá que enfrentar al actual líder y campeón defensor Barcelona.

Tras la derrota de 5-2, Javier Aguirre aseguró que durante el encuentro no lograron encontrar su estilo de juego, por lo que la goleada es explicable. A pesar de esto, el equipo ya piensa en el Barcelona.

"En Girona hicimos todo mal. No tuvimos la pelota, no defendimos bien y en ataque, tampoco hicimos nada. No tiene mucha explicación, no estuvimos a gusto. El equipo ha pasado página”, comentó el DT tras la goleada ante el Girona.

El entrenador mexicano aseguró que, a pesar de la goleada, el club está motivado para poder enfrentar al mejor equipo de LaLiga, al momento. Especialmente al ver que los culés han tenido partidos complicados contra equipos supuestamente inferiores. Sin embargo, Aguirre sabe que el Barcelona tiene una plantilla muy fuerte.

“Contra el Barcelona todo el mundo quiere jugar y está motivado, no hay antecedentes. No necesito ni motivarlos para partidos así. Doy por sentado que el equipo saldrá pensando en intentar ganar el partido, porque todavía no hemos dado una alegría a la afición.

“Sufrieron en Getafe y ahora ante el Celta. Tomando como ejemplo a otros equipos, hemos intentado diseñar algo para intentar contrarrestarles. Será difícil porque no han perdido, están en forma y con Cancelo y Joao Félix han hecho un equipo terrible. Veremos si somos de estar a la altura de las circunstancias", finalizó el mexicano.

