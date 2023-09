Javier Aguirre se hace el responsable de la derrota del Mallorca: "Soy el que se equivocó"

El Mallorca FC obtuvo su tercera derrota de la temporada 2023-2024 de LaLiga al caer frente al Girona por marcador de 5-3, en donde tras el encuentro Javier Aguirre señaló ser el principal responsable del resultado frente a los catalanes.

"Mala sensación, nos pasó por encima el rival y no hay más que reconocerlo, me equivoqué en todo en el planteamiento, me equivoqué en no saber ordenar a los jugadores para jugar mejor este partido y fuimos ampliamente superados, culpa mía, soy el que se equivocó", señaló Aguirre en conferencia de prensa.

Además, Aguirre también felicitó al Girona al colocarse como uno de los mejores equipos de la temporada, pues les deseó que el buen momento y juego les acompañe durante toda la campaña.

"Es un equipo que está jugando bien, buenas individualidades, bien dirigido, está bien, hay que felicitarlos por el buen futbol, han progresado mucho en el poco tiempo, ojalá sigan así todo el año, sería bonito para el futbol que un equipo modesto de la campanada", finalizó.

Con este resultado, los dirigidos por Aguirre se ubican en el lugar 15 con cinco puntos producto de un triunfo y dos empates, en la próxima fecha recibirán al FC Barcelona, equipo que es el actual líder de LaLiga.

