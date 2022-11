Javier Aguirre: 'Lo que dice el acta sobre mi expulsión es mentira'

Javier Aguirre estuvo envuelto en polémica luego de ser expulsado por insultar al árbitro durante un partido del Mallorca, situación que consideró completamente falsa e injusta.

Durante una conferencia de prensa, el Vasco reveló que sí hubo insultos al trabajo del silbante, sin embargo, él no fue el responsable, por lo que buscará protestar en contra del castigo debido a que el acta estaba mal redactada.

"No estoy de acuerdo con la redacción del acta. Nadie oyó a Javier Aguirre decir nada; sí escuché a Pablo Maffeo (también expulsado) decir 'esto es una p... vergüenza', pero yo no dije nada y quiero protestar", manifestó el entrenador mexicano.

En esa misma línea, Javier Aguirre mencionó que está de acuerdo con ser amonestado por salir de su área técnica, más no por ver la tarjeta roja por reclamos que nunca realizó.

"Veré el partido desde arriba y, la verdad se ve muy bien, pero a mi me pagan por estar abajo, no en un palco o en la oficina. Una sanción preventiva por salir en algún momento de mi zona técnica en el campo me parece perfecto, como ante el Sevilla, pero no una expulsión por algo que no dije. Y yo respeto a los árbitros, así que aguantaré una sanción injusta por la redacción del acta", expresó.

El entrenador nacional aprovechó para desearle el mayor de los éxitos a su equipo y a su asistente, asegurando que lo hará de la mejor manera pues ya lo ha sustituido en algunos encuentros. "Estará emocionado de dirigir al Mallorca en su casa", sentenció.

