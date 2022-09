Javier Aguirre tras empate del Mallorca: "Quedé con cara de gilipol..."

El Mallorca estaba a minutos de ganar el duelo ante el Girona, pero en la ultima jugada del partido le empataron. Algo que molestó a Javier Aguirre, es por eso que el mexicano expresó su molestia en conferencia de prensa.

“Con esta cara de gilipollas, así se queda un entrenador. No hay mucho que explicar, evidentemente coincido con mi colega Míchel, al que le auguro como míster, un partido igualado en números, nos encontramos con un gol de estrategia, pensábamos que estaban los tres puntos en casa y volaron. No puedes equivocarte en estos niveles y nos equivocamos, tuvimos un desajuste defensivo suficiente para que se escaparan dos puntos”, sentenció el estratega.

Además, el ‘Vasco’ volvió a arremeter contra LaLiga por el tema del horario, pues es el tercer partido consecutivo que el Mallorca juega a las 14:00 horas.

“El hecho de jugar a las 2 de la tarde, el árbitro estaba fundido como yo, como los jugadores, realmente es, no diría criminal porque no está bien aplicada esa palabra, pero sí va en detrimento del espectáculo, las métricas son pobres comparado con un partido de 9 o 10 de la noche. Es de ambos equipos (el cansancio), no solo el nuestro, el árbitro pobrecito estaba empapado, había una temperatura de 31 o 32 grados, una sensación térmica de 34 o 35 y una humedad del 68, realmente había que pensarlo”, finalizó.

