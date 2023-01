Jehú Chiapas dice que mexicanos no emigran a Europa por temerosos

Jehú Chiapas, exfutbolista de los Pumas de la UNAM y Tiburones Rojos del Veracruz, señaló que en México se tiene mucho temor de ir a Europa por las condiciones en las que se tengan que vivir.

Chiapas fue un jugador que después de vivir parte de su carrera en la Liga MX, decidió emigrar a la Segunda División de España y ahí culminó su carrera deportiva para comenzar la de entrenador.

En entrevista con TUDN, Jehú mencionó que "Yo creo que es a veces a los mexicanos nos da temor creer que no estamos al nivel necesario. Saliendo de México, viniendo a Europa, independientemente de la categoría, encuentras mucha oportunidad. Es claro que no vas a llegar y te van a tener la mesa puesta para que te sientes y dirijas, hay que trabajar y hay que sufrirle un poco, pero de repente creemos que si no juego en México, si no dirijo en México, se me acaba el mundo".

Y añadió que "Yo creo que la oportunidad siempre existe si uno la busca, pero es verdad que a veces somos muy apegados, somos un poco temerosos en cuanto a salir y demostrar de lo que realmente somos capaces".

El mexicano actualmente es entrenador del Salamanca y se encuentra en una etapa interesante de su vida, en donde confirma que sí se puede salir adelante en el futbol europeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - RAÚL JIMÉNEZ Y ERLING HAALAND HACEN INTERCAMBIO DE CAMISETAS