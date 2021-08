Johan Vásquez: 'No llegué a la Serie A por suerte, no me voy a achicar'

Johan Vásquez llegó al Genoa de la Serie A y el exjugador de los Pumas admitió se encuentra listo en todos los sentidos para enfrentar el nuevo reto que le espera en la Serie A.

"El hecho de que un central joven, de 22 años, llegue a la liga italiana es por algo, no creo que sea por suerte. Me siento preparado, en todos los sentidos listo y estos retos me gustan. La verdad no soy una persona que se vaya a achicar", declaró Vásquez.

Así mismo, el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mencionó que aprovechará la experiencia de otros jugadores mexicanos que han jugado en Italia para aprender del futbol italiano.

"Me tengo que poner la vara alta para dar mi plus y tener mucha humildad para escuchar a todos los que han ido a Italia. Si puedo ir a estas fechas FIFA (con México), hablar con los que han jugado en Italia. Lozano, Salcedo y Moreno; tener la humildad de escucharlos, de que me orienten", dijo Johan para TUDN.

Prime prove di italiano! pic.twitter.com/ZOgqZTCNwp — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 16, 2021

Por último, Johan tiene la mira puesta en el Mundial de Qatar 2022 y está consciente de que tendrá una oportunidad de mostrarse en la Selección Mexicana en las eliminatorias mundialistas, en donde buscará ganarse la confianza de Gerardo Martino.

"Ya está a un año y medio la Copa del Mundo. Este salto para mí es fundamental, ya no voy a ser como el típico chico de Pumas, creo que ya me van a ver diferente. La jerarquía que a veces yo quería, poco a poco me la voy a ir ganando, y la confianza que yo sé que le voy a tener de la selección, de toda la Federación, la voy a tener. Ahora está en mí hacer bien las cosas en la cancha, pues la oportunidad sé que la voy a tener", agregó Vásquez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: 'MÉDICOS ME DIJERON QUE ERA UN MILAGRO ESTAR AQUÍ'