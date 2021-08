Johan Vásquez tras su fichaje al Genoa: 'Me gustaría quedarme muchos años en Europa'

Oficialmente Johan Vásquez se despidió de la afición de Pumas y lo hizo por medio de un video en el que el defensa mexicano agradeció el apoyo y además reiteró que su sueño era jugar en Europa y ahora lo está cumpliendo al emigrar al Genoa de Italia.

"Mi sueño siempre fue jugar en Europa y me gustaría quedarme ahí muchos años. Me encariñé mucho con institución, y a veces pensaba que sino se daba me iba a quedar en casa porque estaba muy contento y va a ser algo muy fuerte en mi vida.

"Desde que llegué a Pumas he vivido cosas muy bonitas y fuertes, pero hay que saber entender dónde estas parado. Yo sabía que Pumas es un equipo grande y no podía tener la misma mentalidad que a los 18 años, yo tenía que venir a demostrar y ayudar a mis compañeros", expresó.

Finalmente el zaguero nacido en Sonora, expresó lo que significó haber ganado medalla de bronce en la justa veraniega de Tokio 2020.

"Es un verano inolvidable mi carrera. Jugar unos Juegos Olímpicos para mi es la mejor experiencia que me ha pasado y más que nada ser medallista", sentenció.

