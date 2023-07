Jordan Carrillo:"Quiero apostar por un equipo grande en Liga MX o en el futbol europeo"

Jordan Carrillo, el talento emergente de Grupo Orlegi y actual jugador del Sporting de Gijón, reconoció que en un futuro le gustaría apostar por un equipo grande ya sea en la Liga MX o en el futbol europeo. Sin embargo, su sueño es subir a Primera División con Sporting de Gijón.

“Apostar por un equipo grande, sí claro, siempre trato de hacer las cosas bien, de demostrar, ahorita estoy muy enfocado en hacer la temporada con el Sporting, todos pensamos estar en un equipo grande, mi sueño sería poder subir con el Sporting a Primera”, dijo en plática para RÉCORD.

Carrillo, quien este miércoles enfrentará al Atlas en el Estadio Jalisco en duelo amistoso, habló también de su experiencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde la Selección Mexicana Sub 23 logró la medalla de oro.

“Muy contento por la medalla de oro, es algo que quería, fuimos con esa mentalidad de poder ganar la medalla, de poder ganar un título importante con Selección, se nos dio el resultado”, argumentó.

El jugador de 21 años, que se desempeña como extremo izquierdo, confesó que trabajará arduamente para poder estar con la Selección Mayor. “Deseo estar en el primer equipo con la Selección mayor, para mí es muy importante siempre trato de hacer lo mejor posible, para que llegue a la convocatoria”, detalló.

De esta manera confesó que el haber emigrado a Europa marcó una diferencia en su carrera, ya que comentó que lo ha ayudado tanto en lo físico como en lo mental. “Siento que me ayudó muchísimo, tanto en el futbol como fuera de ello, he aprendido muchas cosas, eso me ha beneficiado”, finalizó.

