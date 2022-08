Jorge Sánchez sobre la 'novatada' tras su debut: 'Bailé y canté cumbia'

El debut de Jorge Sánchez se dio en sus primeros días como jugador del Ajax y el mexicano se dice decidido a formar parte del cuadro titular de un grupo que ya le dio la recibida con una pequeña novatada.

"Estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad. He trabajado mucho para esto. Poco a poco quiero mostrarme en el campo para lograr un puesto de titular. Tengo que mantener bien la cabeza y tengo ganas de lograr títulos con el Ajax", afirmó el mexicano en entrevista con su club.

"Bailé y canté. Fue muy divertido con todos, aunque la mayoría no habla español. La canción que canté fue una cumbia, una canción para bailar y cantar", contó entre risas el latera por derecha.

El seleccionado vio su debut después de que el zaguero Devyne Rensch terminara lesionado en el partido ante el Utrecht, situación que Sánchez lamentó aunque se dice listo en todo momento para cuando se le requiera.

"Entreno duro para estar listo cuando tengo que salir al campo. Tuve esa oportunidad, pero no me gusta lo que pasó con Devyne Rensch. Ojalá no sea nada grave y se recupere rápido. Espero que vuelva pronto", apuntó el exjugador del América.