Josecarlos Van Rankin: 'No sé si regresaré a Chivas o me quedaré en la MLS'

Josecarlos Van Rankin ha encontrado regularidad y un gran nivel en su travesía en la MLS con Portland Timbers, equipo cuya playera ha defendido ya en 39 de los 40 partidos de esta temporada.

Sin embargo, con la Final de Conferencia Oeste en puerta, el mexicano aún desconoce su futuro en 2022, si es que regresará a Chivas, dueño de su carta, o permanecerá en la MLS con Portland o algún otro equipo.

“No (he hablado con nadie de Chivas). Estoy concentrado en la Final, no sé si me voy a quedar o regresar, no tengo idea”, indicó el canterano universitario en entrevista con ESPN, quien no dudó en exponer los elementos positivos de su aventura en el futbol estadounidense.

“En mi caso ha sido una experiencia excelente por el nivel que se encuentra aquí (en MLS), hay muchos equipos, mucha oportunidad, la competencia es buena y cualquier jugador mexicano puede venir acá y crecer en esta etapa deportiva.

“He tenido regularidad en el torneo que es importante para seguir creciendo y mejorando, entonces el balance lo veo positivo en cuanto a este año”, apuntó el lateral, quien ha brindado seis asistencias en el gran año de su equipo.

