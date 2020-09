Jürgen Damm sueña con ver a más mexicanos en la MLS

Jürgen Damm se unión este verano al grupo de jugadores mexicanos que militan en la MLS donde participará como nuevo refuerzo del Atlanta United y espera que con buenas actuaciones pueda abrir las puertas para que cada vez más mexicanos tengan un lugar en la liga estadounidense.

"Esperemos, entre todos, Pulido, Chicharito, Vela, Pizarro, poder abrir más puertas y traer más gente. En Estados Unidos hay muchísimo mexicano, muchísimo latino y sería muy padre que hubiera más mexicanos acá compitiendo", declaró en entrevista para la MLS.

El atacante ha participado en dos encuentros con su equipo acumulando 26 minutos y aunque no ha podido celebrar una victoria aún, ya demostrpo su calidad con una asistencia; sin embargo, aseguró que sigue trabajando todos los días para ser mejor jugador.

"La verdad es que, obviamente por el resultado final, nos vamos tristes, pero personalmente en el aspecto de mi asistencia me ha ayudado mucho en la confianza. Más por el tema de que he sido muy criticado en ese aspecto, en los centros, entonces todos los días trato de mejorar, de ser mejor jugador, de practicar ese tipo de cosas, y bueno, el poder haber ingresado y la primera pelota que me queda poder ponerla para el gol me llena de mucha satisfacción y alegría”, aseguró.

