Jürgen Klinsmann: Explicó lo que deben cambiar los mexicanos para jugar en Europa

A pesar de haber sido un buen mercado de fichajes para los jugadores mexicanos, muchas promesas del balompié nacional se mantuvieron en la Liga MX, por lo que Jürgen Klinsmann explicó lo que les falta para salir al Viejo Continente.

Durante una conferencia de prensa de la Bundesliga Common Ground, el exentrenador de Estados Unidos, aseguró que los futbolistas de México deben dejar la comodidad y probarse en Europa, ya que ahí se encuentran los mejores jugadores, y en caso de no tener regularidad, regresar al torneo mexicano.

"Creo que los jugadores mexicanos tienen que desafiarse más a sí mismos, salir de la zona de confort y tratar de demostrar que puedes competir con los mejores jugadores del mundo. Y los mejores jugadores del mundo, están en Europa. Es tan simple como eso. Y si no, no sale, no hay problema. Vuelve a casa y continúa. No hay problema", mencionó.

De igual manera, aseguró que deben de cambiar su mentalidad e ir al futbo europeo pensando en que se van a mantener. Incluso reveló que les aconsejó a los seleccionados de Estados Unidos que lo intentaran, y en caso de no lograr mantenerse volver a la liga local.

"Creo que tiene que ser una motivación para que cada jugador que pase por su propia liga tenga este objetivo en mente y diga, ‘si puedo lograrlo en la Liga MX, lo lograré. Tal vez tener la oportunidad de ser visto e ir a una de las mejores ligas de Europa y demostrar mi valía en Europa.

"Si lo hago bien, me quedo ahí como lo hizo Pavel Pardo y otros, y si no, siempre puedo volver a casa’. No es problema. Les dije que, obviamente, los jugadores estadounidenses, si no funciona en Europa, vuelvan a casa y jueguen en la MLS", agregó.

Klinsmann finalizó mencionando que si un jugador ya es bueno en la liga de su país, debe pasar al siguiente nivel, el cual es el futbol europeo, pues eso termina beneficiando a la Selección Nacional. Además, puso el ejemplo de las grandes figuras del combinado de las barras y las estrellas, quienes hoy ya son parte de equipos importantes a nivel mundial.

"Siempre tuve estos argumentos y estas discusiones con la gente porque les dije que si quieren pasar al siguiente nivel cuando ya son realmente buenos en su propio país, tienen que ir a Europa y ponerse a prueba. Pruébate. Y creo que muchos jugadores estadounidenses tomaron este mensaje y lo probaron, muchos de ellos ya muy temprano.

"Como Pulisic tenía 16 años o Giovanni Reyna tenía 16, McKennie y Tyler Adams y luego lucharon y ahora juegan para muy buenos equipos en Europa y eso ayuda a la selección nacional al final del día porque siempre mezclas la selección nacional con los jugadores de casa como la Liga MX o en la situación estadounidense en la MLS y obtienes una mezcla saludable para ambos lados", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORBELÍN PINEDA: MEXICANO DISPUTÓ 90 MINUTOS EN EL TRIUNFO DEL AEK ATENAS