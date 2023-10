Luis Chávez entró de cambio en el empate a ceros del Dinamo Moscú ante Lokomotiv

Luis Chávez jugó los últimos 10 minutos del partido del Dinamo Moscú ante el Lokomotiv. El volante mexicano regresó a la actividad con el conjunto ruso, sin embargo, no tuvo pudo repetir titularidad.

El futbolista azteca regresó con el Dinamo tras la pausa por la Fecha FIFA donde tuvo actividad con la Selección Mexicana. Chávez jugó los 90 minutos contra Ghana el pasado sábado y 30 más el martes ante Alemania.

La actividad con el Tricolor puede haber sido la razón por la cual Marcel Lička, entrenador del Dinamo, optó por no utilizar de titular. Al final Luis Chávez entró al terreno de juego al 80, pero no pudo ayudar a su equipo a sacer la victoria.

Con el empate en el Derbi de Moscú, el Dinamo ya suma tres partidos sin perder en la Liga, sin embargo, los tres han sido empates, con su última victoria llegando ante el Rostov el pasado 3 de septiembre. Estos resultados los colocan como sexto en la tabla general a 10 puntos del líder.

Cabe mencionar que los pocos minutos del mexicano llegan luego de que el mismo Chávez confesara sentirse incómodo en el equipo ruso. Tras el duelo ante Ghana con la Selección Mexicana el futbolista reveló, que no se ha sentido a gusto en el equipo.

"Todavía no he mostrado mi 100 por ciento, algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayude a crecer", comentó en zona mixta.

