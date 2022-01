Luis Fernando Tena: Debut con Guatemala tendrá que esperar por falta de vuelos

El debut de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala tendrá que esperar, ya que los partidos de preparación que tenían programados para jugarse en enero y febrero no se llevarán a cabo.

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) dio a conocer este jueves que el viaje a Nicaragua, donde disputarían una triangular con el combinado local y su similar de Belice, fue cancelado debido a la imposibilidad de trasladarse a tierras 'nicas'.

"No se encontraron vuelos a Nicaragua y un charter (vuelo privado) costaba más de 100 mil dólares. Belice viajará a Honduras y luego vía terrestre a Nicaragua, pero Tena prefirió no hacer eso por no ‘matar’ a los jugadores y por respeto a los clubes a los que pertenecen", mencionó el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, a ESPN.

COMUNICADO OFICIAL FEDEFUT | Selección Nacional de Guatemala. pic.twitter.com/hbYmxnRrGJ — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 20, 2022

Guatemala tenía programado su enfrentamiento ante Nicaragua el próximo 26 de enero, mientras que frente a Belice el 29 del mismo mes; ambos encuentros se jugarían en el Estadio Nacional, en Managua.

Sin embargo, no es la primera ocasión que eso le sucede a la Bicolor comandada por el estratega mexicano, Luis Fernando Tena, ya que su partido pactado ante Canadá en territorio estadounidense el pasado 22 de enero, también fue suspendido por la federación canadiense debido al Covid-19.

Por otra parte, la Selección de Guatemala tenía planeado recibir en su territorio a Guyana, Cuba o Bolivia, pero el mismo no pudo darse por las complicaciones en el traslado de los posibles rivales.

