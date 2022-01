Héctor Herrera tras eliminación de la Copa del Rey: 'La confianza y el objetivo no se deben perder'

El mexicano Héctor Herrera, de vuelta al once titular dos meses y medio después en la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad (2-0), expresó este miércoles que "la confianza y el objetivo no se deben perder nunca", en referencia al momento actual de su equipo, al tiempo que abogó "por levantar la cara, seguir trabajando y mejorar" para los partidos que quedan.

"Todavía no ha terminado la temporada. Es verdad que los resultados no son como esperábamos. Creo que hay que hacer autocrítica cada uno y ver lo que nos está faltando poder mejorar esos detalles. Es verdad que el día de hoy en cualquier momento del partido nos pudimos haber enganchado. El mano a mano de Cunha si lo mete el partido termina diferente. La suerte no nos está acompañando tampoco", valoró en rueda de prensa desde el Reale Arena de San Sebastián.

"Es verdad que hemos tenido errores en defensa y como equipo y que adelante nos está faltando ser un poco más claros en el último pase o a la hora de definir", abundó Herrera, cuyo equipo sólo ha ganado seis de sus diecinueve encuentros oficiales más recientes.

"Cuando hay una serie de partidos que no están acompañando los resultados sí llama la atención. La confianza y el objetivo no se deben perder nunca. Falta mucho por competir, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones. Es verdad que en la Copa del Rey queríamos competir hasta el final, pero es fútbol. Hay que levantar la cara, seguir trabajando, mejorar y estar con la frente en alto para lo que nos queda por delante", analizó.

