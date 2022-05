Luis García Sanz sobre Javier Aguirre: ‘Llegó en el momento exacto para salvar a Mallorca’

Luis García, campeón de la Champions League con el Liverpool en 2005, aseguró este martes que el mexicano Javier Aguirre, su antiguo entrenador en el Atlético de Madrid, llegó a dirigir al Mallorca en el “momento justo” para evitar que descienda a la Segunda División española.

“Aguirre ha caído en Mallorca en el momento justo porque él hará que este equipo apriete los dientes hasta el último momento. Es un entrenador que no solo en lo táctico, sino en lo anímica, es capaz de levantar a cualquier equipo”, explicó en rueda de prensa el exfutbolista de los Pumas UNAM y el Puebla de México.

El exjugador de 43 años formado en el Barcelona, elogió el cambio que Aguirre le ha dado al Mallorca, que bajo la dirección del técnico mexicano pasó de estar en decimoctavo lugar en la zona de descenso a escalar al decimosexto, dos posiciones arriba de los cuadros que en este momento son candidatos a bajar de categoría.

"Es un entrenador que sabes que da una inyección anímica al equipo como muy pocos otros. En situaciones complicadas como ésta no tienes tiempo a reorganizar al grupo, cuando estás jugándote la permanencia no tienes tiempo a empezar a construir, si no inyectar moral y confianza", añadió el mundialista con España en Alemania 2006.

El oriundo de Badalona destacó la temporada que ha tenido el centrocampista mexicano Héctor Herrera, quien la próxima campaña fichará por el Houston Dynamo estadounidense, con el campeón Atlético de Madrid.

"Herrera ha sido un jugador que ha dado muchos buenos ratos al Atlético de Madrid cuando no se esperaba. Es un jugador que a pesar de no haber tenido ritmo de competición cuando ha estado dentro del campo ha mostrado mucha solidez, con el balón ha estado muy bien y le ha dado calma al juego en muchos momentos", aseveró.

Luis García también valoró la actuación de los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado con el Real Betis, que recién ganó la Copa del Rey y que en el quinto lugar de la clasificación de LaLiga pelea una plaza a la próxima Liga de Campeones de Europa.

"Lainez no ha participado mucho este año, a pesar de que tiene un brillante futuro, un jugador que puede jugar banda derecha o izquierda, con una velocidad espectacular. Guardado le ha dado esa soberanía, experiencia que tiene en momentos claves al Betis", sentenció.

