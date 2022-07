Marcelo Flores: Descartado por el Arsenal para la pretemporada en Estados Unidos

Marcelo Flores no militará en la pretemporada del Arsenal a pesar de que esta fue la razón por la cual brilló por su ausencia en la Selección Sub 20 que quedó eliminada del Mundial y de los Juegos Olímpicos de 2024.

Cabe recordar que el mexicano no obtuvo la autorización de los Gunners de viajar para la concentración con el combinado azteca bajo el argumento de que Flores haría pretemporada con el Arsenal de la Pemier League, es decir del primer equipo.

Sin embargo, el conjunto que dirige Mikel Arteta ya viajó a Estados Unidos para disputar sus tres duelos de preparación y Marcelo Flores no se encuentra en la lista.

Cabe mencionar que Marcelo no ha debutado todavía con el primer equipo del Arsenal aunque fue convocado para el partido de la fecha 31 ante el Crystal Palace, pero no vio acción. Con la sub 18 de los Gunners disputó 26 partidos y concretó 10 goles y 3 asistencias, tras lo cual al plantel de la Premier League 2, con los que marcó 4 goles en 11 partidos.

