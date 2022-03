Marcelo Flores: Hizo gol y le dio la victoria al Arsenal Sub 23 ante el Tottenham

Marcelo Flores continúa siendo protagonista en Inglaterra con el Arsenal. En esta ocasión, el futbolista de la Selección Mexicana anotó un gol y fue fundamental para que los Gunners se llevaran la victoria 2-1 este viernes ante el conjunto del Tottenham en la categoría Sub 23.

El mexicano convirtió el 1-0 frente a los Spurs en un pase de su compañero Mika Biereth; consecuencia a la recuperación que hizo su equipo en la media cancha, permitiendo que el delantero de 18 años mandara el balón al fondo de las redes al minuto 17.

Minutos más tarde, Flores al 24' provocó el 2-0 tras conseguir desbordar por la banda izquierda y mandar un balón cruzado en diagonal con dirección a su compañero Biereth, sin embargo, terminó por ser autogol de Tobi Omole.

Este fue el gol de Marcelo Flores ante Tottenham U23. El gol nació de una recuperación en mediocampo tras mala salida de los Spurs. Mika Biereth condujo y luego asistió al mexicano, espero al último instante para dejarlo y solo y que definiera pleno.pic.twitter.com/3FWFsIp9dj — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 4, 2022

Por su pate, el Tottenham logró descontar en el marcador al minuto 32' con anotación de Alfie Devine.

La victoria que comandó Marcelo Flores le sirvió al Arsenal para escalar hasta la segunda posición de la Premier League 2 con 36 puntos, solamente por debajo del Manchester City, con siete unidades de diferencia.

De esta forma, el mexicano sumó a su cuenta personal su gol número 11 en las inferiores de los Gunners; en la Sub 18 (seis goles), Sub 23 (cuatro anotaciones) y con la Sub 21 (uno en la EFL Trophy).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO: MEDIOS ITALIANOS ABREN LA POSIBILIDAD DE SU REGRESO EN EL NAPOLI VS MILAN