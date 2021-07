Nacho Ambriz reconoció que le gustaría contar con uno o dos mexicanos en el Huesca

Ignacio Ambriz ya vivió sus primeros días como técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, club que actualmente juega en la Segunda División de España, y reconoció que le gustaría contar con jugadores mexicanos en su plantilla, aunque también es consciente de que serpa complicado.

"Hemos tenido dos reuniones, por el momento no se ha tocado el tema sobre el refuerzo mexicano. Es cierto que nos falta gente por llegar, que se está hablando con ella, pero lo reitero es aventurarme y definir bien quién sería si realmente hay una posibilidad de traer a un jugador mexicano. Tengo uno o dos en mente que me gustaría, pero también pertenecen a equipos que no es nada fácil y no los ponen en precios accesibles; también tengo que ver quién realmente podría venirnos a ayudar, que se adapte a lo que es el futbol europeo de la Segunda División", declaró el entrenador en rueda de prensa.

Sin embargo, aunque a Nacho le gustaría reforzar a su nuevo equipo con talento del balompié mexicano, el estratega aseguró que desafortunadamente en Europa no se le da tanto seguimiento al torneo local por la diferencia de horarios.

"Seré cruel, pero no no ven. Saben muy poco se nosotros. No somos vistos. Por ejemplo, Javier Aguirre llegó acá después de jugar el Mundial con México. Y no me apena decirlo, pero acá no ven nuestro futbol. Cuando estaba acá en Osasuna yo me tenía que desvelar para poder ver dos o tres juegos", indicó.

Y aunque Nacho no entró en detalles sobre los jugadores de la Liga MX que tiene contemplados, el estratega recordó cuando fue auxiliar de Javier Aguirre y lo complicado que fue hacerse de los servicios de un jugador del máximo circuito.

"No es un tema de ahora. Los precios no son baratos. Yo recuerdo cuando estaba acá con Javier y estaba interesado por el Cabrito Arellano y era caro para las condiciones económicas en ese momento del Osasuna", concluyó.

