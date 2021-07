Nacho Ambriz reveló que el Osasuna quería fichar al Cabrito Arellano

Nacho Ambriz, técnico del Huesca, reveló que durante su paso como auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna se intentó fichar a Jesús Arellano, pero los precios que estableció el Monterrey por el jugador eran muy elevados.

"Ese tema de dinero no es desde ahora. Hugo ha dicho que el jugador tiene que salir. El jugador debe salir y los precios no son nada baratos. Javier Aguirre se interesó en el 'Cabrito' Arellano, lo queríamos llevar a Osasuna, pero el precio era demasiado alto y no llegaba el Osasuna a ese precio", declaró Ambriz.

El estratega mexicano se quejó de los altos precios que tienen los futbolistas mexicanos para salir al extranjero, pero también aprovechó para desearle éxito a José Juan Macías en su aventura con el Getafe.

"La directiva lo deja salir, no sé el precio, pero agradecer a su club. No tengo la menor duda que triunfará y se hizo ese pequeño esfuerzo, pero sólo los dueños sabrán qué posibilidades se dieran para venir a Europa", comentó.

