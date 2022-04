Néstor Araujo sobre su salida de Cruz Azul: ‘Hice cosas no muy profesionales’

Néstor Araujo, actual jugador del Celta de Vigo en España y de la Selección Mexicana, comentó que sólo tiene dos momentos dolorosos en su carrera como jugador profesional.

La primera cuando salió de Cruz Azul en 2013, pues hizo cosas que no lo haría un profesional, y la segunda fue la derrota de México ante Chile en la Copa América de 2016 cuando La Roja le metió siete goles al Tricolor de Juan Carlos Osorio.

“Cruz Azul, cuando salí de Cruz Azul me dolió, sí hice cosas que a lo mejor no era tan profesional y sí me arrepiento, pero tenía que pasar, me hizo mejor y en Santos logré una estabilidad por importante”, expresó para TUDN.

“Después ya fue futbolístico, en Selección, el 7-0 ante Chile que yo creo que ahí nos pegó a todos como mexicanos y que se criticó mucho a la Selección y a mí, y contra Argentina, un 4-0, que creo que la imagen no fue tan buena, tuve que ver casi en todos los goles. Esas cosas te hacen mejorar, te hacen crecer”, añadió el defensa mexicano.

Por último, Néstor comentó que él aprende de los errores, pues a veces los triunfos disfrazan las cosas, por lo que él ve las caídas para levantarse más fuerte y mejorar cada día en su posición.

“Así me imaginaba en la cancha, de pequeño cuando quería ser futbolista, pero no lo que era fuera de la cancha, ya que después te das cuenta que tiene sacrificios y muchas luchas.

"Siempre a lo largo del futbol las personas que son más disciplinadas, perseverantes, son las que a veces llegan y no las que tienen más talento. Creo que los logros disfrazan muchas cosas, pero yo cuando más he aprendido es cuando me he caído, que me he caído bastante”, finalizó.

